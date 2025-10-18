AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

AZ mist sterkhouders tegen Ajax: "Zij zijn beiden nog niet klaar"

Sara
bron: AZ
Maarten Martens
Maarten Martens Foto: © Pro Shots

AZ-trainer Maarten Martens kan in het duel met Ajax zaterdagavond geen beroep doen op Mexx Meerdink, Seiya Maikuma en Jordy Clasie. Allen zijn nog geblesseerd en zitten niet bij de wedstrijdselectie. 

Meerdink haakte geblesseerd af bij een training van het Nederlands Elftal. "Hij heeft heel snel geschakeld en hij heeft gelijk de blik weer vooruitgezet om sterk terug te komen. Dat gaat tijd kosten, maar ik vind het bijzonder knap hoe hij die switch heeft gemaakt", vertelt Martens over zijn spits op de clubwebsite. Hoe lang Meerdink is uitgeschakeld, is nog niet zeker. Wel is duidelijk dat het een tijd gaat duren. "Richting de volgende interlandperiode sowieso nog niet. Eerder richting het einde van dit kalenderjaar, begin volgend jaar."

De oefenmeester kan daarbij naast Meerdink ook nog geen beroep doen op Seiya Maikuma en Jordy Clasie. "Zij zijn beiden nog niet klaar. Jordy is nog niet ver genoeg. Hij staat wel weer op het veld, maar hij heeft nog niet met de groep meegedaan. We gaan hem dus nog niet inzetten tegen Ajax", besluit Martens. 

