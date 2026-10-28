AZ moet het in topper tegen Ajax mogelijk stellen zonder sterkhouder
Kees Smit hoopt zaterdag fit te zijn voor de kraker tussen Ajax en AZ in de Eredivisie. De middenvelder van de Alkmaarders traint weer mee, maar kan nog niet met zekerheid zeggen of hij inzetbaar is. De komende dagen moeten daarover meer duidelijkheid geven.
"Het gaat goed, prima", vertelt Smit voor de camera van ESPN. De middenvelder kwam voor het laatst in actie bij Jong Slovenië, waarna hij geblesseerd raakte. Inmiddels is hij op de weg terug. "Ik ben bijna weer fit, dus het gaat goed. Ik heb gewoon getraind en ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer mee kan doen."
Zaterdag 31 oktober staat de ontmoeting tussen Ajax en AZ op het programma. Of Smit dan alweer op het wedstrijdformulier staat, durft hij nog niet te zeggen. "Dat weet ik nog niet. Het hangt af van de komende dagen, hoe ik train en of alles goed gaat. Misschien dan zit ik erbij. Het hangt van mijzelf af, dus ik hoop dat alles goed gaat."
AZ moet het in topper tegen Ajax mogelijk stellen zonder sterkhouder
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