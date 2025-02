AZ 'onaangenaam verrast' na besluit van Amsterdamse autoriteiten

De Amsterdamse lokale autoriteiten hebben besloten dat op 16 maart slechts de helft van het uitvak in de Johan Cruijff ArenA beschikbaar is voor AZ-supporters. De plaatselijke autoriteiten hebben besloten dat er, net als vorig seizoen, 600 Alkmaarse supporters mogen afreizen naar Amsterdam middels een verplichte buscombi.

Dat meldt AZ maandagochtend. De club is 'onaangenaam verrast', zo wordt er duidelijk gemaakt. "De club verbaast zich over deze beslissing, onder andere omdat AZ nadrukkelijk afstand heeft gedaan van de voorgevallen incidenten tijdens een eerdere competitiewedstrijd – en inmiddels de KNVB heeft afgezien van sancties. De meest recente ontmoeting in de TOTO KNVB Beker verliep voorspoedig, hetgeen helaas niet is meegenomen in het besluit."

"Dit wekt de indruk van een niet geheel rechtlijnige argumentatie. Tevens betreft dit recente thuiswedstrijden, dat in de regel nihil zou moeten meewegen voor uitduels. Het meest recente uitduel is zonder grote incidenten verlopen", aldus AZ.

Indien er bij de komende ontmoeting tussen Ajax en AZ, die voor 16 maart op het programma staat, opnieuw incidenten zouden gebeuren, bestaat er de mogelijkheid dat de maatregelen voor een volgende editie verder worden aangescherpt. "Anderzijds gaan wij ervan uit dat bij een incidentvrij wedstrijdverloop – wij moedigen onze achterban zoals altijd aan om zich van hun beste kant te laten zien – deze maatregel in de toekomst heroverwogen wordt. AZ blijft zich hard maken voor gastvrij en toegankelijk betaald voetbal met volle uitvakken en maximale support", besluit de Alkmaarse club.