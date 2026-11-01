AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"

In de openingsfase kopte Tolu gelijk raak. De Nigeriaan torende hoog boven De Wit uit. "Ik zag hem in de catacomben al lopen, die man is twee meter. Ik probeerde echt alles te doen om hem tegen te houden, maar die man is een kop groter dan ik, is gewoon lastig", vertelt de AZ-verdediger na afloop aan ESPN.

De Wit kon niet voorkomen dat Tolu kon scoren. "Ik loop achteruit, hij vooruit, dat is extra moeilijk met zo een grote spits", legt hij uit. "Ik heb alles geprobeerd om hem tegen te houden, maar is niet gelukt."