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AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"

Max
bron: ESPN
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Mees de Wit had zaterdagavond zijn handen vol aan Tolu Arokodare. De verdediger van AZ kon niet voorkomen dat de spits van Ajax raak kopte. 

In de openingsfase kopte Tolu gelijk raak. De Nigeriaan torende hoog boven De Wit uit. "Ik zag hem in de catacomben al lopen, die man is twee meter. Ik probeerde echt alles te doen om hem tegen te houden, maar die man is een kop groter dan ik, is gewoon lastig", vertelt de AZ-verdediger na afloop aan ESPN

De Wit kon niet voorkomen dat Tolu kon scoren. "Ik loop achteruit, hij vooruit, dat is extra moeilijk met zo een grote spits", legt hij uit. "Ik heb alles geprobeerd om hem tegen te houden, maar is niet gelukt."

Na de openingstreffer van Ajax kwam AZ beter in de wedstrijd, maar de Alkmaarders wisten uiteindelijk niks te verzilveren. "We zijn erg teleurgesteld. We speelden goed. Eerste 25 minuten waren lastig, daarna waren we heer en meester. Kansen creëren was lastig, maar daar gaan we nu op trainen. Echt zonde vandaag", besluit De Wit. 

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