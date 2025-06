AZ-talent krijgt advies: "Idealiter naar Ajax, Feyenoord of PSV"

Volgens Kieft kan Smit voor zijn ontwikkeling het beste naar de Nederlandse top gaan. "Idealiter zou Smit naar Ajax, PSV of Feyenoord moeten vertrekken deze zomer. Daar zal zijn ontwikkeling in een stroomversnelling komen", oordeelt hij in de Telegraaf. " Bij de top-3 van Nederland lopen veel meer goede spelers waaraan hij zich kan optrekken en met wie hij moet concurreren voor een basisplaats."

Ook kan Smit dan beter wennen aan de druk die bij een topclub hoort. "Met die druk wordt Smit misschien ook bij AZ geconfronteerd, maar toch is dat een volledig andere druk dan bij Ajax, PSV of Feyenoord", stelt de oud-spits. Zie afgelopen seizoen hoeveel reuring en negativiteit er is geweest bij alle drie de Nederlandse topclubs. Bij AZ is het allemaal veel vrijblijvender."

Kieft denkt wel dat zo'n binnenlandse transfer er voor de negentienjarige waarschijnlijk niet inzit. "Of AZ een ruwe diamant als Kees Smit naar Ajax, PSV of Feyenoord laat gaan, valt te betwijfelen", klinkt het. "Een transfer naar Ajax ligt niet voor de hand. Toch, gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van een toptalent als Smit dan is een verhuizing naar Ajax, PSV of Feyenoord wenselijk. Zonder te beweren dat een langer verblijf bij AZ per definitie slecht is, zou de stap naar een club uit de top-3 een natuurlijke vervolgstap zijn voor Smits carrière."