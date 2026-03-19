AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Kees Smit ziet een tussenstap binnen de Nederlandse top als een ideale volgende stap in zijn carrière, al acht hij die kans zelf klein. De middenvelder van AZ wordt al langere tijd in verband gebracht met Europese topclubs, waardoor een transfer naar PSV, Feyenoord of Ajax financieel lastig lijkt.

"Een tussenstop in Nederland zou eigenlijk ideaal zijn", vertelt Smit bij Matchday. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over zijn situatie. "Dat gaat er denk ik niet van komen. Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik weg moest gaan. Ik wilde altijd bij AZ spelen en kreeg daar veel vertrouwen. Er was nooit eerder een reden om weg te gaan."

De twintigjarige middenvelder stond al in de belangstelling van grote clubs uit het buitenland, maar liet zich niet verleiden door lucratieve aanbiedingen. "Eerlijk gezegd heb ik de cijfers nooit gezien", lacht hij. "Dat is ook beter. Anders was ik misschien wel gaan twijfelen. Uiteindelijk ben ik blij met mijn keuze."

De interesse vanuit het buitenland is nog altijd groot. Zo wordt Smit in Spanje geregeld gelinkt aan Real Madrid. Smit ligt nog tot medio 2028 vast in Alkmaar, waar de club naar verluidt mikt op een transfersom van minimaal zestig miljoen euro.