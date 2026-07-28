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AZ verlengt met spits na interesse van Ajax en Europese topclubs

Joram
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © Pro Shots

AZ heeft Bendegúz Kovács langer aan de club verbonden. De negentienjarige spits heeft een nieuw contract getekend tot de zomer van 2029. De Hongaar kwam vorig jaar over van Ajax en heeft zich sindsdien uitstekend ontwikkeld.

Kovács begon bij de Onder-19 van AZ en maakte daar veel indruk met zijn doelpunten. Ook in de Youth League was hij op dreef. In zes wedstrijden scoorde hij negen keer. Na de winterstop sloot hij steeds vaker aan bij Jong AZ, waar hij ook in de Keuken Kampioen Divisie regelmatig wist te scoren.

Door zijn goede prestaties trok Kovács de aandacht van meerdere clubs. Ajax, Juventus en Borussia Dortmund informeerden naar zijn situatie. Ook Chelsea had interesse en zag een overstap via Strasbourg als mogelijke route. AZ wilde de spits echter graag behouden en beloonde hem daarom met een verbeterd contract.

In het eerste elftal heeft Kovács voorlopig veel concurrentie. Troy Parrott, Mexx Meerdink en Jizz Hornkamp zijn ook beschikbaar voor de spitspositie. Als Parrott deze zomer vertrekt, neemt de kans op speeltijd voor Kovács toe.

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