2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

AZ verwacht ander Ajax: "Denk dat ze zich heel goed voorbereiden"

Thomas
bron: AZ
Leeroy Echteld
Leeroy Echteld

Zondagmiddag staan AZ en Ajax opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in de Eredivisie. De vorige ontmoeting eindigde in een historische 6-0 overwinning voor de Alkmaarders in het bekertoernooi, maar AZ-trainer Leeroy Echteld rekent niet op een herhaling van dat duel.

"Ik denk dat Ajax zich ook heel goed gaat voorbereiden en goed gaat kijken naar wat er toen is gebeurd," zegt hij op het clubkanaal van AZ. "En op die manier vliegen wij ook gewoon deze wedstrijd aan."

Volgens Echteld heeft het eerdere succes zijn ploeg sterker gemaakt. "Ik denk dat we met meer zelfvertrouwen die wedstrijd ingaan, omdat we natuurlijk een fantastisch resultaat hebben geboekt. En dat we daarmee beter voetballen en agressiever naar voren kunnen spelen." De trainer ziet bij Ajax echter ook stappen, ondanks het recente 2-2 gelijkspel tegen Excelsior. "Dat het ook een wat moeilijkere periode is," erkent hij, "maar op zich vind ik dat Fred het hartstikke goed doet."

Vooral de inpassing van jeugdspelers bij Ajax springt in het oog. "Hij past veel jonge jongens in bij Ajax," zegt Echteld over Fred Grim. Daarbij is volgens hem de speelwijze herkenbaar gebleven. "Hij probeert wel op een manier te spelen die bij Ajax gewoon is en ze zitten eigenlijk ook volledig in dat proces."

