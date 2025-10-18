AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
AZ wil Ajax pijn doen: "Daar leggen we nog meer aandacht op"

Sara
bron: AZ
Ajax trapt zaterdagavond om 21:00 uur af in de Johan Cruijff Arena tegen de nummer vier van de competitie. AZ-trainer Maarten Martens blikt vooruit op dit duel en laat weten hoe de ploeg zich voorbereid heeft. 

"We hebben gisteren goed getraind en vandaag leggen we nog meer aandacht op hoe we Ajax gaan bestrijden", klinkt hij op de clubwebsite van AZ. "We moeten daarbij vooral focussen op hoe we dat zelf gaan neerzetten. We moeten daar naartoe met een geloof dat we ze echt pijn kunnen doen. Als we zorgen dat we met een enorme drive en overtuiging in het veld staan, dan vergroot dat de kans op een positief resultaat."

Mexx Meerdink is er niet bij. Hij raakte vorige week geblesseerd tijdens een training van het Nederlands elftal. "Dat is bijzonder zuur voor hem, maar wel de realiteit en dan moet je verder, en dat doet hij ook", aldus Martens. 

