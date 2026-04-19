AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax

AZ won zondagavond de KNVB-beker door met 5-1 te winnen van NEC. Dankzij deze titel is AZ verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Europa League en ontloopt het in ieder geval de play-offs voor Europees voetbal in Nederland.

Dit betekent, gezien de huidige stand in de Eredivisie, dat FC Twente (dat nu vierde staat) naar de kwalificatierondes van de Europa League zou gaan. Ajax (vijfde), FC Utrecht (zevende), SC Heerenveen (achtste) en FC Groningen (negende) zouden elkaar treffen in de play-offs om zich te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League.

NEC en Feyenoord zouden zich bij PSV voegen in de Champions League, al zou Feyenoord als nummer twee rechtstreeks instromen in de groepsfase en moet NEC, als nummer drie, naar de voorrondes. Aangezien alles nog dicht bij elkaar staat, is er nog niets definitief te zeggen over de uiteindelijke verdeling van de Europese tickets.