AZ zorgt met dubbeslag voor nieuwe tegenslag Heitinga en Ajax

Ajax heeft op zaterdagavond in haar eigen Johan Cruijff ArenA een blamage tegen AZ niet weten te voorkomen. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft met 0-2 achter en wisten die achterstand niet te repareren.

Ondanks dat Ajax niet het mindere van het spel had in het eerste deel van het duel, was het Weslley Patati die de score opende. Dat deed hij in de 25ste minuut. Het werd erger voor de Amsterdammers, die in de 42ste minuut een penalty tegen kregen. Troy Parrott was genadeloos en maakte het buitenkansje af: 0-2.

Heitinga besloot in de tweede helft dingen anders aan te pakken. Zo kwam Davy Klaassen erin voor Mokio. Het mocht niet baten, want Ajax wist in de tweede helft maar weinig te forceren. De ruststand blijkt in dit duel ook de eindstand.