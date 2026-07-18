Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

AZ zorgt voor verrassing: oud-Ajacied Ibrahimovic tekent in Alkmaar

Amber
bron: AZ
Maximilian Ibrahimovic
Maximilian Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

AZ heeft zich versterkt met Maximilian Ibrahimovic. De negentienjarige Zweed maakt de overstap van AC Milan naar Alkmaar, nadat hij de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Ajax.

De aanvaller kreeg in Amsterdam de kans om zich te bewijzen, maar Ajax besloot uiteindelijk geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hem definitief over te nemen. Mede door een blessure, die hij tijdens zijn verblijf bij de club opliep, bleef zijn bijdrage beperkt tot vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij niet te scoren of een assist te geven.

AZ laat weten dat Ibrahimovic voorlopig eerst aan zijn herstel zal werken. "Maximilian Ibrahimović krijgt de kans om te revalideren van een lichte blessure en op termijn aan te sluiten bij Jong AZ. Het is nog niet duidelijk wanneer de negentienjarige aanvaller weer op het veld terugkeert", schrijft de club op de officiële website.

De Alkmaarders zien desondanks veel potentie in de Zweedse aanvaller. "Wanneer dat moment aanbreekt, krijgt hij de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen, met het vertrouwen dat hij op termijn van waarde kan zijn voor de club."

Ibrahimovic, die het liefst vanaf de linkerflank speelt, stond nog tot medio 2027 onder contract bij AC Milan. Of AZ een transfersom betaalt voor de zoon van Zlatan Ibrahimovic is niet bekendgemaakt. Sinds zijn overstap van Hammarby IF naar de jeugdopleiding van AC Milan in 2022 ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde bij het beloftenteam, waarvoor hij vorig seizoen vijf keer scoorde en vier assists gaf in zestien wedstrijden.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Maximilian Ibrahimovic
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws