AZ zorgt voor verrassing: oud-Ajacied Ibrahimovic tekent in Alkmaar

De aanvaller kreeg in Amsterdam de kans om zich te bewijzen, maar Ajax besloot uiteindelijk geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hem definitief over te nemen. Mede door een blessure, die hij tijdens zijn verblijf bij de club opliep, bleef zijn bijdrage beperkt tot vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij niet te scoren of een assist te geven.

AZ laat weten dat Ibrahimovic voorlopig eerst aan zijn herstel zal werken. "Maximilian Ibrahimović krijgt de kans om te revalideren van een lichte blessure en op termijn aan te sluiten bij Jong AZ. Het is nog niet duidelijk wanneer de negentienjarige aanvaller weer op het veld terugkeert", schrijft de club op de officiële website.