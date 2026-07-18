AZ zorgt voor verrassing: oud-Ajacied Ibrahimovic tekent in Alkmaar
AZ heeft zich versterkt met Maximilian Ibrahimovic. De negentienjarige Zweed maakt de overstap van AC Milan naar Alkmaar, nadat hij de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Ajax.
De aanvaller kreeg in Amsterdam de kans om zich te bewijzen, maar Ajax besloot uiteindelijk geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hem definitief over te nemen. Mede door een blessure, die hij tijdens zijn verblijf bij de club opliep, bleef zijn bijdrage beperkt tot vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij niet te scoren of een assist te geven.
AZ laat weten dat Ibrahimovic voorlopig eerst aan zijn herstel zal werken. "Maximilian Ibrahimović krijgt de kans om te revalideren van een lichte blessure en op termijn aan te sluiten bij Jong AZ. Het is nog niet duidelijk wanneer de negentienjarige aanvaller weer op het veld terugkeert", schrijft de club op de officiële website.
De Alkmaarders zien desondanks veel potentie in de Zweedse aanvaller. "Wanneer dat moment aanbreekt, krijgt hij de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen, met het vertrouwen dat hij op termijn van waarde kan zijn voor de club."
Ibrahimovic, die het liefst vanaf de linkerflank speelt, stond nog tot medio 2027 onder contract bij AC Milan. Of AZ een transfersom betaalt voor de zoon van Zlatan Ibrahimovic is niet bekendgemaakt. Sinds zijn overstap van Hammarby IF naar de jeugdopleiding van AC Milan in 2022 ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde bij het beloftenteam, waarvoor hij vorig seizoen vijf keer scoorde en vier assists gaf in zestien wedstrijden.
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