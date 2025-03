AZ zorgt voor walging in ArenA: "Dan word je vanzelf Calimero"

Henk Spaan heeft zondagmiddag genoten van Josip Sutalo in de wedstrijd tegen AZ. Waar de columnist minder van heeft genoten, is de houding van de Alkmaarse ploeg in de Johan Cruijff ArenA.

"Het wordt tijd om Sutalo verdiende credits te geven. Zo vaak is hij de stille kracht achterin bij Ajax", opent Spaan zijn verhaal op de website van Het Parool. "Hoe vaak ik ook moet lachen om de tackles van Goes, geef me toch maar het overzicht en het gebrek aan hysterie van Sutalo. Ik hoorde Clasie beweren dat Higler de druk van de wedstrijd niet aankon, maar kon Goes dat wel dan?"

"Dat hij er voor rust zonder geel van afkwam, was naastenliefde van de scheidsrechter", oordeelt Spaan, die vervolgens door gaat over AZ: "In het weekend dat AZ in het nieuws kwam door het verplicht slachten van kippen tijdens de jeugdopleiding, gedroegen spelers en hoofdcoach zich als Rocky in het abattoir."

Hij besluit: "Doet de scheids iets fout? Dan gaan we met zijn allen het veld af. Ook hier speelde Goes een hysterische hoofdrol, geholpen door zijn trainer. Bij AZ is de clubcultuur anti-Ajax. Dan word je vanzelf Calimero."