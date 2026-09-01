Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'

Stefan
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © BSR Agency

Ajax zal niet de nieuwe bestemming worden van Azzedine Ounahi. De Marokkaanse middenvelder is namelijk op weg naar Athene, aangezien Girona een akkoord zou hebben bereikt met Panathinaikos.

Santi Aouna van Foot Mercato maakt melding van de deal tussen de Spaanse en Griekse club. Ook voor Ounahi is het een goede deal, want de Marokkaans international zou de best betaalde speler van de club worden. "Panathinaikos wil de deal snel afronden om hem nog in te kunnen schrijven bij de UEFA", aldus Aouna.

En dat betekent dus dat Ounahi niet naar Amsterdam zal komen. Ajax wordt al een langere periode gelinkt aan de middenvelder, die op het voorbije WK nog indruk maakte in het shirt van Marokko. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Mauro Arambarri

'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

0
Jordi Cruijff

'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"

'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'

'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'

Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden

'Salah-Eddine kan in Engeland ploeggenoot worden van oud-Ajacied'

'Adingra onderweg naar Amsterdam, huurdeal met optie tot koop'

'Meer financiële details over aanstaande Kehrer-deal bekend'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws