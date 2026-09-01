'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'

Ajax zal niet de nieuwe bestemming worden van Azzedine Ounahi. De Marokkaanse middenvelder is namelijk op weg naar Athene, aangezien Girona een akkoord zou hebben bereikt met Panathinaikos.

Santi Aouna van Foot Mercato maakt melding van de deal tussen de Spaanse en Griekse club. Ook voor Ounahi is het een goede deal, want de Marokkaans international zou de best betaalde speler van de club worden. "Panathinaikos wil de deal snel afronden om hem nog in te kunnen schrijven bij de UEFA", aldus Aouna.

En dat betekent dus dat Ounahi niet naar Amsterdam zal komen. Ajax wordt al een langere periode gelinkt aan de middenvelder, die op het voorbije WK nog indruk maakte in het shirt van Marokko.