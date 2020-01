Geschreven door Mitch Marinus 09 jan 2020 om 19:01

Ajax heeft de eerste wedstrijd van het trainingskamp in Qatar vrij eenvoudig gewonnen. Bij rust leidden de Amsterdammers, dankzij doelpunten van De Jong en Traoré, al met 2-0. In de tweede helft werd er minder gecreëerd en dus bleek de ruststand ook de eindstand te zijn.

Het beoogde basiselftal voor de tweede seizoenshelft mocht in het Al-Wakrah stadium vanaf de veelal lege tribunes toekijken hoe hun teamgenoten speelden tegen KAS Eupen, de nummer 13 van de Belgische competitie. De reserves en talenten die Ten Hag het veld in had gestuurd, begonnen goed aan de wedstrijd. Na ruim zeven minuten raakte Lassina Traoré met één poging beide palen, maar enkele minuten later was het alsnog raak. Aanvoerder Siem de Jong, die in de eerste helft goed bij het aanvalsspel betrokken was, kon na een heerlijke voorzet van Carel Eiting makkelijk bij de tweede paal binnentikken.

Ook bij de tweede treffer was Eiting de aangever. De middenvelder vond het hoofd van de inlopende Traoré, waarna de tweede treffer van de wedstrijd een feit was. In de tweede helft konden de Belgen gemakkelijker standhouden en mede daarom creëerden de Amsterdammers een stuk minder. Ajax zelf kwam ook vrijwel niet meer in de problemen. Ten Hag begon met Álvarez naast Schuurs centraal achterin, dit oogde vrij stabiel, maar het is te vroeg om daar een conclusie aan te verbinden.

Derde assist

Vlak voor tijd dacht Eiting nog zijn derde assist van de wedstrijd te geven. Invaller Danilo maakte na een steekpass van de middenvelder namelijk goed af, maar de grensrechter vlagde de aanvaller af. Met deze 2-0 overwinning op zak neemt Ajax het komende zaterdag op tegen Club Brugge, de koploper van België. In deze wedstrijd zal het beoogde basiselftal wel gaan spelen.