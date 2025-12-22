Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Baas baalt nog altijd verschrikkelijk: "Je voelt je machteloos"

Arthur
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas beleefde een jaar van uitersten. In maart maakte hij zijn debuut in de Oranje-selectie en leek de landstitel binnen handbereik. Zonder hem stortte Ajax echter ineen, en inmiddels heeft hij twee trainers meegemaakt.

Toen hij geblesseerd moest toekijken hoe Ajax een voorsprong van negen punten en daarmee de titel verspeelde, was dat zwaar. "Dat was één van de dieptepunten. Ik vind het sowieso verschrikkelijk om toe te moeten kijken. Je voelt je heel machteloos dan omdat je niks kan" zegt Baas tegenover Algemeen Dagblad.

Over zijn debuut bij het Nederlands elftal en het naderende WK is hij nuchter. "Nou, eigenlijk niet. Ik ben er niet echt mee bezig. Ik probeer mijn ding te doen en dan zien we het wel." Op zijn eigen ontwikkeling kijkt hij positief terug. "Ik heb nog steeds wel het gevoel dat er rek in zit. Maar ik denk wel dat ik best grote stappen heb gemaakt."

Welke stappen bedoelt hij? "Volwassenheid tonen, initiatief nemen, een leider worden. In dat soort aspecten vind ik dat ik gegroeid ben. Dat zijn ook doelen die ik voor dit jaar gesteld had. Voor 2026 ga ik ze een beetje aanscherpen."

