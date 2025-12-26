AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Baas beseft: " Alles wat je kunt noemen is eigenlijk wel gebeurd"

Max
bron: Voetbal International
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas kan terugblikken op een bewogen jaar met Ajax. De Amsterdammers kenden pieken en dalen in 2025. 

Het was een bizar jaar voor Ajax, erkent ook Baas in gesprek met Voetbal International. "Poeh, ja, alles wat je kunt noemen is eigenlijk wel gebeurd. Dat is bizar, eigenlijk", geeft hij toe. "Een rampjaar zou ik het niet willen noemen, maar wel één met heel moeilijke periodes natuurlijk. Daar leer je uiteindelijk ook weer van als speler, en als club. Dan is het gewoon aan ons om uit die periode te komen."

De misgelopen titel, die Baas van buitenaf moest aanschouwen, was het moeilijkste voor de verdediger. "Ik vind het verschrikkelijk om toe te kijken. Je voelt je heel machteloos", legt hij uit. Over zijn eigen ontwikkeling in 2025 kan de verdediger wél positief zijn. "Ik heb het gevoel dat er nog steeds wel rek in zit, maar ik vind wel dat ik best wel grote stappen heb gemaakt.

Youri Baas
