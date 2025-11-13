Baas dacht geen basisspeler te worden bij Ajax: "Zo zie je maar"

Youri Baas is inmiddels een leider en sterkhouder bij Ajax, iets wat bijna ongelooflijk lijkt als je terugdenkt aan anderhalf jaar geleden. Het verhaal is bekend: Baas keerde toen terug van een seizoen op huurbasis bij NEC, waar hij vaker als linksbuiten dan als linksback speelde.

Bij zijn terugkeer in Amsterdam begon hij de voorbereiding op het seizoen 2024/25 zonder al te veel verwachtingen. Speeltijd leek ver weg, zeker omdat Francesco Farioli Jorrel Hato als zijn voorkeurslinksback zag. "Als je me toen had gevraagd hoe groot ik de kans schatte dat ik dat seizoen een vaste basisspeler zou worden bij Ajax, dan had ik tien procent gezegd, zoiets”, gaf Baas onlangs toe aan Voetbal International. “Zo zie je maar, het kan snel gaan in de voetballerij."

Door een tekort aan spelers werd Baas die zomer van 2024 tijdelijk in het centrum opgesteld, een positie waarin hij nauwelijks ervaring had. Maar tijdens de trainingen en oefencampagne viel hij zo goed op dat Farioli steeds meer begon te twijfelen over zijn eerdere keuzes. "Ik kan wel toegeven: Youri was één van de spelers die aan het begin op de nominatie stonden om te vertrekken. Maar hij heeft mijn vertrouwen gewonnen. En niet alleen dat van mij, maar van iedereen", legde Farioli later uit.