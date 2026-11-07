'Cruijff kan Ajax en Barça helpen met opvallende transferdeal'

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksbuiten. De achttienjarige Jesse Bisiwu van FC Barcelona wordt genoemd. Gezien zijn explosiviteit is hij precies wat de Amsterdammers zoeken.

Youri Baas werd onlangs gelinkt aan FC Barcelona. "Cruijff heeft nauwe banden met Barcelona. Misschien kan hij zeggen: "Ik wil jullie tegemoet komen. Jullie mogen Baas hebben voor een schappelijke transfersom, maar dan willen we er wel wat voor terug hebben", klinkt het in de #DoneDeal-podcast van VoetbalPrimeur.

"Ajax zoekt een linksbuiten. Als je bij Barça kijkt, heb je Bisiwu. Hij kwam afgelopen zomer voor 8,5 miljoen euro over van Club Brugge. Hij heeft snelheid en diepgang en dat is precies wat Ajax zoekt. Hij komt er in het eerste van FC Barcelona nog niet aan te pas. Misschien is er een één-tweetje mogelijk", luidt de creatieve gedachte.