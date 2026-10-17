Baas dicht bij transfer in zomer: "Daar is wel mee gesproken"

Youri Baas is een van de waterdragers in het Ajax van Míchel Sánchez. Het scheelde echter niet veel, of Baas had Ajax deze zomer verlaten. Dat claimt de speler zelf.

Francesco Farioli en FC Porto wilden Baas bijvoorbeeld halen. De verdediger stond zeker niet onwelwillend tegenover een transfer. "Het is niet zo dat ik al met een been in het vliegtuig zat, dat niet, maar er is wel met andere clubs gesproken", zegt hij tegenover ESPN.

"Met Ajax is ook gesproken. Dat is nu niet heel relevant meer. Het was een beetje onzeker tot in de laatste dagen van de window", blijft de verdediger raadselachtig. "Er is veel gebeurd in de zomer. Wel weg, niet weg. Uiteindelijk ben ik hier en speel ik nu. Dat is eigenlijk het belangrijkste", besluit Baas.