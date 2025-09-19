AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Baas doet bijzondere onthulling: "Er is niet met mij op getraind"

Thomas
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Ajax werkt toe naar de kraker tegen PSV in het Philips Stadion, maar Youri Baas blijkt in aanloop naar die wedstrijd nog niet op de linksbackpositie te hebben getraind. Trainer John Heitinga gaf eerder aan dat Baas daar mogelijk zou kunnen spelen, maar de verdediger zelf laat aan ESPN weten dat die optie nog niet concreet is uitgewerkt op het trainingsveld.

De Amsterdammers zijn dit Eredivisie-seizoen nog ongeslagen, maar weten alsnog niet echt te overtuigen. Baas ziet dat ook, al maakt hij zich er niet druk om. "We hebben een wisselvallige seizoenstart, maar dat verhoogt de druk niet", vertelt hij. "Je weet dat als het even niet loopt, de media er gelijk opduikt bij Ajax." 

Onder Heitinga is er volgens de verdediger flink wat veranderd in de speelwijze van de ploeg. "Wat je doet met of zonder bal, de manier van opbouwen... Dat is allemaal net wat anders", zegt Baas. "We bouwen nu met z’n vieren op en we verdedigden voorheen in een laag blok. Dat is wel een groot verschil met vorig seizoen. We moeten nu meer initiatief nemen dan vorig seizoen."

Baas speelt voorlopig centraal achterin, ondanks de aanwezigheid van nieuwe verdedigers als Ko Itakura en de teruggekeerde Josip Sutalo. Aan die rol weet hij inmiddels aardig invulling te geven. "Ik voel me er prima. Ik probeer centraal veel de leiding te pakken. Van nature gaat dat mij niet per se makkelijk af, maar ik ben iemand die snel leert", legt hij uit. Wel is duidelijk dat een positie als linksachter voor de clash met PSV nog niet is besproken. "Er is niet met mij op linksback getraind", onthult hij.

