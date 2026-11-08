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Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"

Rik Engelbertink
Younes Taha in duel met Dies Janse en Youri Baas
Younes Taha in duel met Dies Janse en Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas vindt dat Ajax niet goed gespeeld heeft tegen FC Twente. Dat Ajax in extremis nog een penalty tegen kreeg en daardoor nog een goal moest incasseren, mag daar geen excuus voor zijn. 

"Ik vond ons geen goede wedstrijd spelen, dus misschien was een overwinning wel te veel. Als je 2-1 voor staat in de laatste minuut van de wedstrijd hoop je hem wel over de streep te trekken", zegt Baas na afloop tegen de NOS.

Volgens Baas kon Ajax haar eigen spel niet spelen, waardoor de ploeg het zeer lastig kreeg tegen de Tukkers. "Ik denk niet dat het onze beste wedstrijd was. Ook qua het spel dat wij ook willen spelen. Tuurlijk, je hebt kansen gehad, maar ik vond ons niet dominant. Ik miste de controle, de grip, zeker in de tweede helft. Dan gaan ze komen en worden we heel veel naar achteren gedrukt."

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