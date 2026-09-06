Baas eerlijk over transferperiode: "Heb dat best intens ervaren"
Youri Baas heeft met een dubbel gevoel teruggekeken op de topper tussen Ajax en PSV. De verdediger zag de Amsterdammers voldoende mogelijkheden creëren, maar hield uiteindelijk een zuur gevoel over aan het resultaat. Ook ging Baas in op de veelbesproken overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman en zijn afgeketste transfer naar Porto.
Baas stond deze zomer nadrukkelijk in de belangstelling van Porto, maar een transfer kwam uiteindelijk niet van de grond. "Ik heb dat best wel intens ervaren, maar uiteindelijk ben ik hier nog en kan ik daar niets meer over zeggen of doen. Ik wil er niet meer over zeggen. Ik ben hartstikke blij dat ik hier nog mag spelen. Ik weet wat Ajax voor mij heeft betekend en dat is het. Ik voel de waardering vanuit Ajax, supporters en teamgenoten."
Ook over het verhitte duel tegen PSV had hij veel te zeggen"Er waren veel duels. Het was echt een strijd. We hebben veel grote kansen gehad en dan is het zonde dat je er niet meer maakt", begint Baas voor de camera van ESPN. Toch zag de verdediger voldoende aanknopingspunten voor Ajax. "Ik denk dat we veel positieve punten kunnen meenemen uit de wedstrijd. Het resultaat is heel zuur, maar het is nog vroeg in het seizoen en we gaan door."
Na de overtreding van Van Bommel op Bouwman raakte Baas betrokken bij een opstootje met de PSV'er. Volgens de 23-jarige Ajacied had de aanvaller van de Eindhovenaren van het veld gestuurd moeten worden. "Ik denk dat iedereen het wel heeft gezien en dat is dat hij te laat was." Dat de emoties vervolgens hoog opliepen, vindt Baas niet vreemd. "Het hoort er een beetje bij en met zo’n moment slaat de vlam in de pan."
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