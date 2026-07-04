Baas enthousiast over terugkeer oud-Ajacied: "Kan alles vertalen"

"Ik denk dat Daley een hele goede speler is, maar ook iemand van wie je superveel kan leren", begint Baas in gesprek met AjaxShowtime. "Ik heb met hem samen getraind en samen gespeeld."

De twee spelers speelden kort samen in het eerste seizoen van Baas. "Daar leer je heel veel van. Zeker als je op dezelfde positie voetbalt. En hij kan alles vertalen, haha", refereert hij aan de taalbarrière tussen Míchel en de meeste spelers van Ajax.