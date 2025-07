Baas geeft signaal af aan Heitinga: "Lekker om daar te spelen"

Francesco Farioli zette Baas verrassend in het centrum van de defensie en dat bleek een gouden greep. De verdediger hoopt onder John Heitinga in die rol te kunnen blijven spelen. "Ik vind het wel heel lekker om centraal te spelen, moet ik zeggen", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ik moet eerst zorgen dat ik vaste waarde blijf. En van daaruit wil ik nog dwingender aanwezig zijn en mijn verantwoordelijkheid pakken."

Baas kijkt uit naar het nieuwe seizoen onder Heitinga, met wie hij al eerder in de jeugd samenwerkte. "Ik vind het heel leuk dat hij terug is", aldus het jeugdproduct van de Amsterdammers. "Er zijn andere dingen onder Farioli. Elke trainer heeft zijn tactische dingetjes. Het drukzetten is bijvoorbeeld anders. Het is aan ons om die dingen zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.”