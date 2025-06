Baas gemist bij Jong Oranje: "Is qua uitstraling een grijze muis"

Jong Oranje doet momenteel mee aan het Europees kampioenschap, maar de ploeg is dat toernooi matig begonnen met een gelijkspel tegen Finland. Johan Inan ziet dat Youri Baas wordt gemist bij de ploeg. De Ajacied is geblesseerd.

"Dirk Proper en Youri Baas zijn qua uitstraling wellicht grijze muizen, met spelintelligentie en rust brengen zij wel balans in een elftal. Die heeft Reiziger tegen Ivoorkust en Finland zowel in de defensie als op het middenveld nog niet gevonden", schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad.

Jorrel Hato en Ryan Flamingo vormden tegen Finland het hart van de defensie. "Reiziger koos voor twee mandekkers in het centrum. Baas moet het niet van duelkracht maar van rust en creativiteit aan de bal hebben. Eigenlijk zoals Flamingo’s kompaan Olivier Boscagli bij PSV. Baas’ lichaamstaal was voor Ajax-coach Francesco Farioli reden om hem naast Josip Sutalo te posteren. Die Kroaat is qua profiel weer te vergelijken met Flamingo."