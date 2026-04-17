Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Youri Baas heeft zich lovend uitgelaten over Daley Blind en ziet in de oud-Ajacied een belangrijk voorbeeld als het gaat om opbouw van achteruit. De verdediger van Ajax benadrukt hoe bepalend dit soort passes zijn binnen het spel van de Amsterdammers en probeert dat zelf ook steeds beter in zijn spel te verwerken.
"Sean is bijvoorbeeld iemand die heel graag de bal wil, dus van nature komt hij vaak in de bal", legt Baas uit in gesprek met de clubkanalen. Volgens de linkspoot kan dat soms ook averechts werken voor de dynamiek in het spel van Ajax, waarin juist ruimte creëren cruciaal is.
"Ik zeg vaak tegen hem dat hij weg moet blijven, want dan creëert hij ook een betere positie voor zichzelf", vervolgt Baas in gesprek met de Ajax-clubkanalen. "Als je indribbelt, wacht je tot de tegenstander iets doet, zoals op mij uitstappen. Daardoor komt er ergens anders meer ruimte. De vraag is dan: hoe lang wacht je? Dat is het leuke spel", aldus de verdediger, die daarmee ingaat op de onderlinge afstemming binnen het elftal.
De Ajacied geniet zichtbaar van het spel van achteruit en haalt daarbij inspiratie uit een bekende naam. "Niet alleen bij mezelf, maar iemand als Daley (Blind, red.) is een master in dat soort passes", zegt hij. "Je snijdt met één bal bijna door een hele defensie heen. Deze passes kunnen niet heel vaak in de wedstrijd, want meestal staat de as wat meer gesloten. Maar als de ruimte er ligt, dan moet je hem wel spelen. Dat heb je of dat heb je niet", besluit Baas.
