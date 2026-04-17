Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"

Youri Baas aan de bal in Almelo Foto: © BSR Agency

Youri Baas heeft zich lovend uitgelaten over Daley Blind en ziet in de oud-Ajacied een belangrijk voorbeeld als het gaat om opbouw van achteruit. De verdediger van Ajax benadrukt hoe bepalend dit soort passes zijn binnen het spel van de Amsterdammers en probeert dat zelf ook steeds beter in zijn spel te verwerken.

"Sean is bijvoorbeeld iemand die heel graag de bal wil, dus van nature komt hij vaak in de bal", legt Baas uit in gesprek met de clubkanalen. Volgens de linkspoot kan dat soms ook averechts werken voor de dynamiek in het spel van Ajax, waarin juist ruimte creëren cruciaal is.

"Ik zeg vaak tegen hem dat hij weg moet blijven, want dan creëert hij ook een betere positie voor zichzelf", vervolgt Baas in gesprek met de Ajax-clubkanalen. "Als je indribbelt, wacht je tot de tegenstander iets doet, zoals op mij uitstappen. Daardoor komt er ergens anders meer ruimte. De vraag is dan: hoe lang wacht je? Dat is het leuke spel", aldus de verdediger, die daarmee ingaat op de onderlinge afstemming binnen het elftal.

De Ajacied geniet zichtbaar van het spel van achteruit en haalt daarbij inspiratie uit een bekende naam. "Niet alleen bij mezelf, maar iemand als Daley (Blind, red.) is een master in dat soort passes", zegt hij. "Je snijdt met één bal bijna door een hele defensie heen. Deze passes kunnen niet heel vaak in de wedstrijd, want meestal staat de as wat meer gesloten. Maar als de ruimte er ligt, dan moet je hem wel spelen. Dat heb je of dat heb je niet", besluit Baas.

Gerelateerd:
Lasse Schöne klapt richting de Ajax-fans

Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"

De Grolsch Veste

'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"

'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"

Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"

Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"

Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"

Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"

'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
