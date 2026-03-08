Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Baas haalt uit: "Ben hier niet om individuen aan te wijzen, maar"

Thomas
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas vindt dat Ajax snel verbetering moet laten zien na opnieuw puntenverlies in de Eredivisie. De Amsterdammers gingen zaterdag met 3-1 onderuit bij FC Groningen en wachten inmiddels al drie wedstrijden op een overwinning. Volgens de verdediger is het tijd dat de ploeg van interim-trainer Fred Grim stappen gaat zetten.

Bij ESPN kreeg Baas na afloop beelden te zien van de treffer van Oskar Zawada, die FC Groningen op een 2-1 voorsprong zette. "Ik ben hier nu niet om individuen aan te wijzen, maar dit is gewoon iets wat we beter kunnen doen", reageert de Ajax-verdediger. "Het is niet alleen deze situatie, maar ook waar geen goals uit komen. Het moet gewoon beter en daar moeten we hard mee aan de slag."

Ajax leek onder Grim een periode op de goede weg, maar de resultaten vielen de laatste weken tegen. Van de laatste zes competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen. Toch blijft Baas strijdbaar. "Moedeloos misschien niet. Alleen, er zijn nog acht wedstrijden te gaan. Het is dus wel echt tijd om stappen te gaan zetten. Er zaten echt wel goede momenten in de eerste helft, maar twintig of 25 minuten is gewoon niet goed genoeg voor een wedstrijd van negentig minuten."

Gerelateerd:
Wesley Sneijder

Sneijder over gesprek met Jordi Cruijff: "Moet nog blijken"

0
Youri Baas

Harde woorden vielen zaterdag bij Ajax: "We zijn geen team meer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties