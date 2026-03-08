Baas haalt uit: "Ben hier niet om individuen aan te wijzen, maar"

Youri Baas vindt dat Ajax snel verbetering moet laten zien na opnieuw puntenverlies in de Eredivisie. De Amsterdammers gingen zaterdag met 3-1 onderuit bij FC Groningen en wachten inmiddels al drie wedstrijden op een overwinning. Volgens de verdediger is het tijd dat de ploeg van interim-trainer Fred Grim stappen gaat zetten.

Bij ESPN kreeg Baas na afloop beelden te zien van de treffer van Oskar Zawada, die FC Groningen op een 2-1 voorsprong zette. "Ik ben hier nu niet om individuen aan te wijzen, maar dit is gewoon iets wat we beter kunnen doen", reageert de Ajax-verdediger. "Het is niet alleen deze situatie, maar ook waar geen goals uit komen. Het moet gewoon beter en daar moeten we hard mee aan de slag."

Ajax leek onder Grim een periode op de goede weg, maar de resultaten vielen de laatste weken tegen. Van de laatste zes competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen. Toch blijft Baas strijdbaar. "Moedeloos misschien niet. Alleen, er zijn nog acht wedstrijden te gaan. Het is dus wel echt tijd om stappen te gaan zetten. Er zaten echt wel goede momenten in de eerste helft, maar twintig of 25 minuten is gewoon niet goed genoeg voor een wedstrijd van negentig minuten."