2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Baas heeft duidelijke positie-voorkeur: "De trainer weet dat wel"

Joram
bron: ESPN
Wout Weghorst en Youri Baas
Wout Weghorst en Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas heeft een duidelijke voorkeur voor de positie waarop hij bij Ajax wil spelen. Nu Jorrel Hato is vertrokken en Ko Itakura is gekomen, lijkt Baas een serieuze optie voor de linksbackpositie, al gaat zijn eigen voorkeur uit naar een andere rol.

Baas wordt veelvuldig getipt als linksback, maar dat was hem zelf ontgaan. "Zeggen ze dat? Ten eerste wil ik gewoon spelen, maar de trainer weet wel mijn voorkeur", zo vertelt de verdediger in gesprek met ESPN. "Nee, dat is niet linksback. Maar het belangrijkste is dat ik speel."

Ajax won zondag met 2-0 van Telstar. Baas erkent dat er nog veel beter moet. "Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar dat gaat zeker goed komen. We moeten er keihard mee aan de slag. We hebben een nieuwe trainer, veel nieuwe spelers en ook nog eens heel veel jonge spelers. Dan kan je niet verwachten dat het vanaf de eerste dag als een huis staat", aldus Youri Baas. 

