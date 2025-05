Youri Baas imponeert bij Ajax: "Daarna begon het minder te lopen"

Youri Baas was dit seizoen dé verrassing bij Ajax. Vorig jaar zat hij als huurspeler nog veelvuldig op de bank bij N.E.C. en nu was hij een basisspeler in het hart van de defensie bij de Amsterdammers. ESPN -journalist Alain van Hilten is onder de indruk van zijn ontwikkeling.

"Opbouwend was Baas van groot belang voor het positiespel van Farioli en dat was ook direct de voornaamste reden dat de jongeling zichzelf basisspeler van Ajax mocht noemen. Sterker, sinds zijn blessure eind maart op bezoek bij PSV, begon het bij de Amsterdammers beduidend minder te lopen en liep Ajax uiteindelijk de titel mis", schrijft Van Hilten.

"Vanuit de achterhoede doet hij geen gekke dingen en waar mogelijk probeert de linkspoot het spel altijd naar voren te plaatsen, ware het met een pass of een dribbel", vervolgt de journalist. "Maar zijn voornaamste ontwikkeling ligt in de defensieve aspecten van zijn spel. Waar het begin dit seizoen op bepalende momenten nog vaak duidelijk werd dat Baas niet op zijn vertrouwde positie speelde, is dat gedurende het seizoen verbeterd."

Baas ontwikkelde zich zo goed, dat hij door Ronald Koeman bij het Nederlands elftal had gehaald. Dat had niemand kunnen bedenken, toen hij nog geen jaar geleden geen vaste basisplaats had in Nijmegen. "Met het vertrek van Ajax-trainer Farioli is het nog maar de vraag wat de plannen van de volgende trainer in Amsterdam zullen zijn."