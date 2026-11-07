'Baas in belangstelling topclub': "Wordt bij Ajax niet bevestigd"

FC Barcelona zou in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger uit zijn gekomen bij Youri Baas van Ajax. Dat meldde het Spaanse SPORT woensdag. Vitor Reis van Manchester City, Athur Dias van Athlético-PR, Ruud Nijstad van FC Twente en Lisandro Martínez van Manchester United worden ook genoemd als mogelijke opties.

Uiteraard heeft Mike Verweij het nieuws ook meegekregen. In Amsterdam heeft hij navraag gedaan naar de interesse van de Catalanen, zo vertelt hij in Kick-Off van De Telegraaf "Dat wordt bij Ajax niet bevestigd", geeft Verweij aan in de podcast. Volgens de clubwatcher zijn de financiële beperkingen dusdanig dat Baas, die meer dan twintig miljoen aan transferwaarde vertegenwoordigt, niet zomaar overgenomen kan worden. "Ook omdat FC Barcelona met salarissen en Financial Fair Play-regels te maken heeft en Baas heeft gewoon een contract", legt Verweij uit.

"Ajax zou wel gek zijn om hem dit seizoen in de winterstop voor te weinig te verkopen. Dat zal de absolute hoofdprijs moeten zijn en die kunnen ze alleen in Engeland betalen", zegt Verweij, die ziet dat Ajax Baas er in de titelstrijd goed bij kan hebben. "Je kan hem er beter bij hebben in de kampioensrace, denk ik", stelt de journalist. In Kick-off gaat het ook over de nieuwe positie van Baas, naast controleur Sofyan Amrabat. Tegen het Deense Midtjylland werkte dat uitstekend. "Je moet Baas ook de kans geven om het in grotere wedstrijden te doen. Wat staat eraan in de weg om hem daar op te stellen? Het gaat erom: wat breng je? En Amrabat brengt aan de bal veel minder dan Baas", zegt Driessen.