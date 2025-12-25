Baas: "In het begin van het seizoen was het echt héél erg matig"

Youri Baas blikt terug op de grootste stappen die Ajax tot nu toe in 2025 heeft gezet en legt uit waar de stabiliteit binnen de ploeg van Fred Grim vandaan komt, die nu op de derde plek staat en aan de tweede seizoenshelft begint.

"Stabiliteit, denk ik", vertelt hij tegenover Voetbal international. "Ik vond dat we vooral aan het begin van het seizoen wel erg veel verval hadden, dat het in fases echt héél erg matig was. Ik heb het gevoel dat het de laatste tijd wat stabieler is. Dan moet je zorgen dat dat de basis is en van daaruit doorbouwen."

Of ligt het aan de defensieve structuur, met een extra verdediger? "Ja, maar ook gewoon de aanvallende structuur", antwoordt hij. "Ik denk dat we vandaag heel veel hebben kunnen leren, want de bezetting was niet goed. Er zijn wedstrijden dat je tegenstanders naar achter dwingt, dan kom je eigenlijk in dezelfde situatie. Dat moet beter. Maar we hebben iets meer vertrouwen, dat helpt natuurlijk ook, dan ga je elkaar ook meer helpen."