Baas kende moeilijke maanden: "Ik ben even helemaal uitgecheckt"

Baas raakte geblesseerd in het duel tegen PSV en ontbrak daardoor in de laatste wedstrijden van het seizoen. "Die ontknoping was lastig om te verwerken", zegt de verdediger tegen het Algemeen Dagblad. "Het was natuurlijk pijnlijk, maar het is ook iets wat erbij hoort. Ik heb het inmiddels wel achter me gelaten en kijk met een frisse blik naar het nieuwe seizoen."

Naast het einde van de competitie miste Baas ook het EK met Jong Oranje. "Ik had verwacht dat ik het zou halen." Eind mei meldde hij zich dan ook voor de trainingsstage in Zeist. "Toen bleek dat ik niet genoeg was hersteld om mee te gaan. En ik had verwacht dat ik mee zou gaan naar het EK."

"Daarom was het best een harde klap om af te moeten zeggen." Baas was toen wel even klaar met voetbal. "Ik ben toen anderhalve week helemaal uitgecheckt. Ik ben op vakantie gegaan en heb daar uitgerust. Dat was ook wel noodzakelijk", aldus Ajax-verdediger Youri Baas.