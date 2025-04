Baas kent stormachtige ontwikkeling: transferwaarde boven 10 miljoen

Youri Baas speelt een fantastisch seizoen namens Ajax. Francesco Farioli poneerde hem tot verbazing van vriend en vijand als centrale verdediger, waar hij zijn taken fantastisch uitvoert.

Baas is dit seizoen dan ook een onmisbare kracht in het elftal van de Italiaanse trainer. De Nederlander werd recentelijk zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook Transfermarkt houdt de stormachtige ontwikkeling van de jongeling in de gaten.

Eerder dit seizoen kende Baas een transferwaarde van slechts zes miljoen euro. Inmiddels heeft hij zijn waarde weten te verdubbelen. Volgens de meest recente taxering is de verdediger nu twaalf miljoen euro waard.