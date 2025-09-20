AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Baas kijkt op naar oud-Ajax-speler: "Daar kan ik veel van leren"

Cherine
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas groeide op een voor hem onbekende positie in één seizoen uit tot een belangrijke schakel in de verdediging van Ajax 1. Inmiddels, een jaar later, is hij mentaal en fysiek sterker, liggen de verwachtingen hoger en eist hij meer van zichzelf. Volgens Baas heeft hij bij Ajax veel geleerd van anderen.

"Daley Blind is daarin wel een voorbeeld", begint hij in een interview met de club. "Hij is heel slim en kan met een pass vijf of zes man uitspelen. Daar kan ik veel van leren." Hij heeft ook wat geleerd van Jordan Henderson. "Ik ga nu vaker in het zwembad, direct na een wedstrijd of bij terugkomst in Amsterdam. Daar ben ik vorig jaar achter gekomen dankzij Henderson. Die zei: probeer dat eens. En dat is goed bevallen."

"Hoe ouder je wordt, hoe beter je je lichaam leert kennen. Je gaat ervaren wat voor jouw lichaam wel werkt en wat niet. Anders gaat het sowieso niet lukken, denk ik. Ik ben nog steeds niet uitgeleerd en soms echt nog wel eens zoekende wat op dat moment weer het beste is. Maar dat blijft denk ik altijd wel zo, je hele carrière", vervolgt de 22-jarige.

Aan het begin van de voorbereiding had Baas last van een blessure. "Blessures zijn altijd vervelend. Zeker op dat moment, want de timing was heel slecht. Het was pittig, want ergens verwachtte ik het einde nog mee te maken. Om vanaf de kant toe te kijken is heel lastig. Ik was blij dat ik laatst weer pijnvrij kon spelen", vertelt hij openhartig.

"Dan merk je pas hoe erg je het mist. Zeker als je andere spelers ziet die langdurig geblesseerd zijn; je hebt er meer begrip voor. Je weet hoe het is om niet te kunnen voetballen", aldus Baas.

Youri Baas
