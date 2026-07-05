Baas klaar voor stap omhoog? "Ik weet niet hoe het gaat lopen"

Youri Baas is niet bezig met een eventuele transfer. Na twee goede seizoenen zou de verdediger van Ajax best in aanmerking kunnen komen voor een stap omhoog.

Baas werd twee jaar geleden door Francesco Farioli linkscentraal in de defensie gezet en sindsdien is het jeugdproduct van de Amsterdammers niet meer uit de basis verdwenen. Vorig seizoen droeg de 23-jarige al de aanvoerdersband.

Deze zomer zou een mooi moment kunnen zijn voor een transfer, al is Baas daar zelf niet mee bezig. "Ik ben gewoon hier en ik wil hartstikke fit worden. Ik heb lang vakantie gehad en wil fit worden", benadrukt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Daar werken we als team hard aan en verder zien we wel. Of ik ambitie heb om een stap te maken? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het gaat lopen."