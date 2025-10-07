Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Youri Baas maakt indruk bij Ajax: "Dat moment is me bijgebleven"

Arthur
bron: De Telegraaf
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Theo de Jong, jarenlang actief als speler in Nederland voor clubs als NEC, Feyenoord en Roda JC, heeft ook een indrukwekkende trainerscarrière achter de rug. Hij werkte onder meer bij FC Den Bosch, SC Cambuur, Go Ahead Eagles en internationaal in landen als China, Kameroen, Albanië en Nigeria. Inmiddels geniet hij van zijn trainerspensioen, maar blijft hij actief betrokken bij het voetbal. Onlangs stelde hij voor De Telegraaf het elftal van de week samen.

In dat overzicht viel vooral Youri Baas positief op. Theo de Jong lichtte zijn keuze toe: "Ajax mag dan in zwaar weer verkeren, ondanks alle problemen blijft Youri Baas heel constant presteren. Natuurlijk deed Jerdy Schouten het geweldig bij PSV en strooide hij met mooie passes."

Één speler viel vooral op. "Maar dat ene moment op het Kasteel waarop Baas bij de openingsgoal een geweldige dieptepass verzond, is me bijgebleven. Het was een van de weinige keren dat er iemand zonder bal bij Ajax diepte koos", besluit hij.

