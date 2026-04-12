Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"

Steven Berghuis gaf aan dat Itakura tegen Heracles een goed slot op de deur was. "Berghuis zei dat er meer body op het veld stond, dus op het middenveld. Dat was ook zo. Maar voetballend hield het echt niet over", aldus de analist bij ESPN.

"Het moet allemaal sneller en in een hoger tempo. Ik snap dat je een tijdje geblesseerd bent geweest, maar dit zijn gewoon momenten waarmee je een tegenaanval inleidt", vervolgt Vink, die op beelden aanwijst waarom Itakura de zes-positie niet aan kan. "Dat is echt niet de bedoeling van een ‘zes’. Een ‘zes’ moet eigenlijk vrij simpel voetballen. Je basistechniek moet hoog zijn en je moet scannen. Dat is eigenlijk wat er gevraagd wordt op die positie."

Vink heeft dan ook een suggestie voor Ajax. "Misschien is Baas wel de oplossing op de zes-positie", zegt hij. "Je zou dan Itakura en Sutalo achterin kunnen zetten met iemand die praat, organiseert en een goede pass heeft ervoor. Hij (García, red.) zal het niet doen, maar het is iets waar je over na kunt denken. Ik geef maar een optie."