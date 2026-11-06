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Baas onthult opvallende hint van Míchel: "Die kans zit erin"

Gijs Kila
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas heeft na de overtuigende 1-6 overwinning van Ajax op FC Midtjylland onthuld hoe hij te horen kreeg dat hij op een andere positie zou spelen. De verdediger begon donderdagavond verrassend als controlerende middenvelder en kreeg pas een dag voor de wedstrijd een eerste aanwijzing van trainer Míchel Sánchez. Hoewel Baas zich prima staande hield, heeft hij zelf nog altijd een duidelijke voorkeur voor zijn positie.

Ajax boekte donderdagavond een ruime overwinning in Denemarken. Opvallend was de rol van Baas, die niet als linkercentrale verdediger, maar als nummer zes aan de aftrap verscheen. De linkspoot speelde de volledige negentig minuten op het middenveld, een positie waarop hij eerder slechts kortstondig had gespeeld. "Ik heb er wel eens twintig minuten of een half uur gespeeld, maar starten was nieuw voor mij", vertelt Baas na afloop tegenover ESPN.

De Ajacied hoorde pas tijdens de laatste training voor de wedstrijd dat hij mogelijk op het middenveld zou worden opgesteld. Míchel gaf hem daarbij op een opvallende manier een aanwijzing. "Hij gaf wel een kleine hint. Hij kwam op het trainingsveld naar me toe en zei: vandaag zie je eruit als een middenvelder. Toen dacht ik: die kans zit erin", aldus Baas.

Ondanks zijn beperkte ervaring op de positie hoefde de verdediger niet lang te wennen. Volgens Baas zijn er voldoende overeenkomsten met zijn gebruikelijke rol achterin. "Het is dicht bij de positie waar ik vaker heb gespeeld, dus ik weet ongeveer wel wat er wordt verwacht."

Of de multifunctionele Ajacied in de toekomst vaker als controlerende middenvelder zal worden ingezet, is nog niet duidelijk. Baas benadrukt dat hij zich schikt naar de keuzes van zijn trainer. "Ik speel waar de trainer mij nodig heeft", stelt de verdediger, die tegelijkertijd laat doorschemeren dat zijn voorkeur nog altijd bij een andere positie ligt. "Iedereen weet wat mijn beste positie is. Maar ik kan op meerdere posities spelen, dan is het aan de trainer om een keuze te maken. Ik denk dat het goed voor mijn ontwikkeling is om op meerdere posities te kunnen spelen."

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