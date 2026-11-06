Baas onthult opvallende hint van Míchel: "Die kans zit erin"

Youri Baas heeft na de overtuigende 1-6 overwinning van Ajax op FC Midtjylland onthuld hoe hij te horen kreeg dat hij op een andere positie zou spelen. De verdediger begon donderdagavond verrassend als controlerende middenvelder en kreeg pas een dag voor de wedstrijd een eerste aanwijzing van trainer Míchel Sánchez. Hoewel Baas zich prima staande hield, heeft hij zelf nog altijd een duidelijke voorkeur voor zijn positie.

Ajax boekte donderdagavond een ruime overwinning in Denemarken. Opvallend was de rol van Baas, die niet als linkercentrale verdediger, maar als nummer zes aan de aftrap verscheen. De linkspoot speelde de volledige negentig minuten op het middenveld, een positie waarop hij eerder slechts kortstondig had gespeeld. "Ik heb er wel eens twintig minuten of een half uur gespeeld, maar starten was nieuw voor mij", vertelt Baas na afloop tegenover ESPN.

De Ajacied hoorde pas tijdens de laatste training voor de wedstrijd dat hij mogelijk op het middenveld zou worden opgesteld. Míchel gaf hem daarbij op een opvallende manier een aanwijzing. "Hij gaf wel een kleine hint. Hij kwam op het trainingsveld naar me toe en zei: vandaag zie je eruit als een middenvelder. Toen dacht ik: die kans zit erin", aldus Baas.