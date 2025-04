Baas onthult zijn liefdesleven: "Meer dan twee jaar een relatie"

Youri Baas is bezig met een sterk seizoen bij Ajax. Alleen raakte de centrale verdediger geblesseerd tijdens de Klassieker. De 22-jarige was in het programma 'Andy in de auto!' openhartig over zijn liefdesleven.

In november vorig jaar was Baas te gast bij het programma ‘Andy in de auto!’ waar Andy van der Meijde nieuwsgierig was naar het liefdesleven van de Ajax-verdediger. "Jij woont met een man, toch?", vroeg de oud-voetballer zich af. Baas, die een relatie heeft met Robin Nieuwenhuijzen, gaf toen duidelijkheid: "Dat is een vrouw, maar bij een mailtje van een tandarts of iets dergelijks staat er ook vaak 'Beste heer Robin'."

Baas en Nieuwenhuijzen leerden elkaar kennen via Instagram, waar Baas haar een privébericht stuurde. Het telefonische contact groeide al snel uit tot een relatie. "We hebben nu iets meer dan twee jaar. Echt leuk", vertelde Baas op 20 november 2024.