2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Baas openhartig: "Die speciale band zal er voor altijd blijven"

Thomas
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij Ajax. De 22-jarige verdediger behoort ondanks de wisselvallige prestaties van de Amsterdammers tot de absolute uitblinkers en ontpopt zich steeds nadrukkelijker als leider. Dat succes schrijft Baas niet alleen toe aan zijn ontwikkeling op het veld, maar vooral aan de steun die hij jarenlang kreeg van zijn opa en oma.

In een interview met ESPN vertelt Baas hoe belangrijk die band voor hem is geweest. "Die speciale band zal er voor altijd blijven", zegt de linkspoot, die dit seizoen al 27 officiële wedstrijden speelde in het shirt van Ajax. Volgens Baas heeft de warmte en stabiliteit van zijn opa en oma hem gevormd als mens én als voetballer.

Op vijftienjarige leeftijd maakte Baas de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Dagelijks reizen tussen Amsterdam en Oostvoorne bleek geen optie, waardoor hij in een gastgezin terechtkwam. Dat voelde echter niet als de juiste plek. "Ik heb toen aangegeven dat ik op zoek was naar meer familie om mij heen", legt Baas uit.

Zijn opa en oma aarzelden geen moment. "Mijn opa en oma hebben toen al heel snel gezegd dat ze het wel zouden horen als ze iets voor mij zouden kunnen betekenen", vervolgt hij. De twee daaropvolgende jaren woonde Baas samen met hen in een appartement. Inmiddels is zijn oma overleden, maar met zijn opa gaat het goed. 

Youri Baas
