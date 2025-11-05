Baas opnieuw tegenover Victor Osimhen: "Beste tegenstander ooit"

"Ik heb veel goede spitsen tegenover me gehad, maar als je me vraagt wie de beste was, dan denk ik toch wel Victor Osimhen van Galatasaray. Dat is echt een geweldige spits", vertelt Baas in gesprek met Voetbal International. Osimhen scoorde vorig jaar één keer tijdens het duel met Ajax (2-1 winst voor Ajax red.).

Baas wilde destijds na afloop het shirt van Osimhen, maar dat ging niet zo goed. "Hij had hem al weggegeven, maar ik hoorde later dat hij bevriend is met Bertrand Traoré. Een paar weken later kreeg ik via hem alsnog het shirt. Dat had hij beloofd."



De Ajax-verdediger vond dat heel merkwaardig. "Het is een superspits, een superster, maar dit bewijst dat het ook gewoon een goede jongen is. Dat was wel heel mooi. Of ik ook een shirtje heb teruggestuurd? Haha, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar als hij dat wil, ga ik dat zeker doen."