Baas over Ajacied: "Zullen zien wie er uiteindelijk gaat spelen"
Youri Baas is blij met de komst van Daley Blind naar Ajax. De 23-jarige verdediger kan veel leren van de ervaren speler. Vooral de leidinggevende kwaliteiten van Blind zijn een inspiratie voor Baas.
"Ja, je weet hoe hij is, hij neemt graag de leiding. Ik denk dat dat goed is. We hebben wel meerdere persoonlijkheden die dat doen, maar het is wel makkelijk omdat hij de manier van spelen, de manier van druk zetten, opbouwen, dat heeft hij natuurlijk allemaal al meegemaakt met deze trainer. Dus dan is het voor hem ook wat makkelijker om daar een leidinggevende rol in te pakken", begint Baas in gesprek met Voetbal International.
Blind is altijd een voorbeeld geweest voor hem. "Ja, zeker. Ik denk dat we qua profiel een beetje hetzelfde zijn: we willen graag de bal hebben, we willen leiding nemen, het spel bepalen, het ritme bepalen", aldus de verdediger. "En daar is Daley natuurlijk heel erg ervaren in, dus daar heb ik al heel veel van geleerd en daar kan ik nog steeds heel veel van leren."
In zijn jongere jaren keek hij al op naar de verdediger. "Het was vooral kijken eigenlijk, wat hij allemaal deed. Het niveau was in die periode natuurlijk superhoog, in de hele groep. Ik keek veel naar Daley: Oké, welke keuzes maakt hij? Wanneer speelt hij de bal naar de buitenkant, wanneer houdt hij hem in het midden? Dat soort kleine dingetjes, daar lette ik dan op", vertelt Baas.
Blind was andersom ook met het jonge talent bezig. "Jawel, op zich wel, maar in die periode speelde ik zelf nog als linksback en focuste ik me vooral op die positie. We hebben wel wat gesprekken gehad, maar voor mij was het meer kijken en leren. Ik vind zelf dat ik dat best wel goed kan: ik ben heel erg leergierig. Als ik weet dat een speler als Daley ongeveer hetzelfde profiel heeft als ik, dan probeer ik daar gewoon zoveel mogelijk van te leren. Dan hoef ik niet per se allemaal gesprekken te voeren, maar dan kan ik gewoon kijken: hoe hij dingen oplost."
Of hij vanwege hun vergelijkbare profiel ook vreest voor zijn basisplaats? "Ja, maar goed, dat is altijd zo als er een nieuwe speler bij komt. Ik denk dat hij mij heel erg kan ondersteunen en dat we elkaar beter kunnen maken. Dan zullen we zien wie er uiteindelijk gaat spelen", besluit Baas.
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