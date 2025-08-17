Baas prijst ploeggenoot: "Ik vond hem daar heel goed spelen"

Youri Baas laat weten dat Ajax zich zoekt naar een nieuwe controleur, maar dat Kian Fitz-Jim ook indruk op hem maakte als invaller op die positie. Daarnaast vertelt Baas over een moment waarop hij zomeraanwinst Raúl Moro op zijn plek zette.

In de eerste helft haalde Baas verhaal bij Moro, waarna Ajax uiteindelijk met 2-2 gelijk speelde. "Dat was omdat ik vond dat hij eerst de binnenkant moest afsluiten, zodat we weer met z’n allen achter de bal konden komen", legt Baas tegenover Ajax Life. "Maar ook dat is iets kleins."

Baas wil dit seizoen bij Ajax vaker zijn stem laten horen. "Ik probeer veel te praten in het veld, maar dat is soms best lastig in zo’n luidruchtig stadion. Op de trainingen ben ik er ook mee bezig alles zo goed mogelijk neer te zetten, zodat je in de wedstrijd minder hoeft te zeggen", vervolgt hij.

Baas wordt ook gevraagd of hij graag versterking wil op de 6-positie. "Ik vond Kian Fitz-Jim daar heel goed spelen", antwoordde de linkspoot. Fitz-Jim viel in de 69e minuut in voor Davy Klaassen.