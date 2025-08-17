Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Baas prijst ploeggenoot: "Ik vond hem daar heel goed spelen"

Voetbal
Cherine Benjmil
Youri Baas en Raúl Moro
Youri Baas en Raúl Moro Foto: © Pro Shots

Youri Baas laat weten dat Ajax zich zoekt naar een nieuwe controleur, maar dat Kian Fitz-Jim ook indruk op hem maakte als invaller op die positie. Daarnaast vertelt Baas over een moment waarop hij zomeraanwinst Raúl Moro op zijn plek zette.

In de eerste helft haalde Baas verhaal bij Moro, waarna Ajax uiteindelijk met 2-2 gelijk speelde. "Dat was omdat ik vond dat hij eerst de binnenkant moest afsluiten, zodat we weer met z’n allen achter de bal konden komen", legt Baas tegenover Ajax Life. "Maar ook dat is iets kleins."

Baas wil dit seizoen bij Ajax vaker zijn stem laten horen. "Ik probeer veel te praten in het veld, maar dat is soms best lastig in zo’n luidruchtig stadion. Op de trainingen ben ik er ook mee bezig alles zo goed mogelijk neer te zetten, zodat je in de wedstrijd minder hoeft te zeggen", vervolgt hij.

Baas wordt ook gevraagd of hij graag versterking wil op de 6-positie. "Ik vond Kian Fitz-Jim daar heel goed spelen", antwoordde de linkspoot. Fitz-Jim viel in de 69e minuut in voor Davy Klaassen.

Melle Meulensteen

Meulensteen debuteert tegen Ajax: "We maakten het ze moeilijk"

John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga krijgt kritiek: "Hij doet hetzelfde als een jaar geleden"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
