Baas probeert ESPN-vraag te vermijden: "Daar praat ik niet over"

"We hadden het heel lastig vandaag. Ik denk dat we vooral de eerste helft niet onder de druk van Almere uitkwamen", zegt Baas tegen ESPN. "We verloren veel tweede ballen en dan kom je er helemaal niet in." Volgens verslaggever Christian Willaert had Ajax beter de diepe bal kunnen hanteren, in plaats van overtikken op eigen helft. Baas: "Soms is de simpele optie de beste, maar dit deden we niet. In de tweede helft hebben we dit het eerste kwartier goed gedaan. Daarna niet meer."

Baas krijgt daarna complimenten over zijn ontwikkeling. "Ik voel zelf ook progressie. Ik groei, ontwikkel mij en voel mij goed. Het is langzaam gegroeid. Dat is denk ik de lijn van mijn carrière. Het gaat met kleine stapjes, maar ik heb dit seizoen een grotere stap gezet dan de seizoenen hiervoor." Over het kampioenschap wil Baas weinig kwijt. "Daar praat ik niet over. Als we alles blijven winnen, dan word je kampioen. Het zou kunnen, maar we richten ons op de volgende wedstrijd", aldus Youri Baas.