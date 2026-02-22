Baas sneert naar journalist: "Vooral jullie zijn daarmee bezig"

Youri Baas, aanvoerder van Ajax bij het duel met NEC, is tevreden over het 1-1 resultaat van zijn Ajax tegen de Nijmegenaren. De Amsterdammers moesten koste wat kost niet verliezen in de strijd om plek twee in de Eredivisie.

Na een goed eerste bedrijf, was het NEC dat daarna de touwtjes in handen nam. "Over het algemeen hebben we het prima gedaan", meent Baas echter voor de camera van ESPN. "Vergeleken met de uitwedstrijd hebben we het een stuk beter gedaan", is hij content.

"Je weet dat je veel de lange bal gaat spelen tegen N.E.C. en we konden dan soms wat vaker aansluiten", analyseert Baas het duel. "We hadden afgesproken om soms wat vaker terug te zakken. Dat hebben we goed gedaan."

Ajax kreeg echter een goal tegen uit een dood spel moment: alweer. "Het valt de laatste tijd echt wel mee, maar volgens mij zijn voor jullie daarmee bezig." Daar is de journalist het niet mee eens: "Kaplan is drie keer dicht bij een goal en ook de tegengoal die jullie incasseren komt uit een dood spel moment."

"Vandaag waren ze gevaarlijk, maar het is geen thema bij ons. Het is vandaag wel iets dat we beter hadden kunnen doen", is Baas echter eerlijk. "Maar we hebben veel strijdlust getoond. Het was een hele fysieke wedstrijd, maar we zijn dicht bij elkaar gebleven en hebben samen aangevallen en verdedigend en daar ben ik wel trots op."