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Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"

Thomas
bron: Voetbal International
Youri Baas en Steven Berghuis
Youri Baas en Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Youri Baas kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen bij Ajax, maar sluit een vertrek op termijn niet uit. De verdediger ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam en benadrukt dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft, al lonkt een buitenlands avontuur op de langere termijn.

Na een sterk seizoen, waarin Baas werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, krijgt hij dit seizoen te maken met extra concurrentie. Met de terugkeer van Dies Janse en de komst van Daley Blind is de strijd om een basisplaats alleen maar groter geworden. Toch maakt de verdediger zich daar niet druk om. "Sowieso: dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar voorlopig zit ik hier goed, ik heb nog een contract tot 2028."

Een transfer naar het buitenland blijft wel een ambitie. "Dat zou ook kunnen inderdaad, de ambitie om uiteindelijk in het buitenland te spelen, heb ik ook zeker wel. Italië, Engeland, Spanje, dat zijn competities die me wel aanspreken. Maar goed, ik heb het naar mijn zin bij Ajax en met die concurrentiestrijd ben ik eigenlijk niet zo bezig. Als er iets komt, dan moet het wel de juiste club op het juiste moment zijn. Misschien is dat deze zomer, misschien ook niet, dat weet ik nu nog niet. Er speelt nu niets, in elk geval. Ik heb zin in het nieuwe seizoen met Ajax."

Voorlopig lijkt een vertrek dus niet aan de orde. Baas richt zijn vizier volledig op Ajax, terwijl hij de deur voor een toekomstige stap naar een buitenlandse topcompetitie nadrukkelijk op een kier laat.

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