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Baas stipt verbeterpunt aan onder Míchel: "Dat hoort bij Ajax"

Rik Engelbertink
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Het Ajax van trainer Míchel verovert bijna geen ballen in het laatste deel van het veld, het minste van alle Ajax-trainers in dit decennium. Youri Baas meent dat dit wél bij het Ajax-spel hoort, maar ziet ook dat een proces als dit tijd kost.

"We kunnen wat sneller en beter vooruit drukzetten. Zowel bij doeltrappen als tijdens het spel zelf", zegt de verdediger bij ESPN. "Druk vooruit willen zetten past ook bij Ajax. Dan kan je snel de bal veroveren en dat helpt weer om een tegenstander te domineren. We moeten die momenten beter herkennen en dan kiezen om echt door te stappen."

Volgens Baas is men bij de club daar nu hard mee bezig. "We analyseren het en trainen erop. Voor trainen is alleen niet heel veel tijd als de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen. We leren ook van elke wedstrijd. Het resultaat was niet wat we willen, maar we kunnen er wel veel lessen uit halen."

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