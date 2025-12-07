Baas teleurgesteld: "Was nou niet echt een 'schop' rode kaart"

Youri Baas moest zaterdagavond voortijdig van het veld na zijn tweede gele kaart in het duel met Fortuna Sittard. De verdediger van Ajax is teleurgesteld over de beslissing van de scheidsrechter en vindt zijn uitsluiting onterecht. Door de rode kaart mist hij de belangrijke Klassieker tegen Feyenoord, iets wat hem zwaar valt.

"Het was een beetje chaotisch, met twee rode kaarten, maar ik vind niet dat we heel veel gekke dingen hebben gedaan", blikt Baas terug bij ESPN. De linksback kreeg zijn tweede geel na een duel met Kaj Sierhuis. "Maar het was nou niet echt een 'schop' rode kaart", zegt hij. "Ik struikel gewoon en daardoor val ik. Ik wilde hem helemaal niet naar beneden trekken."

Volgens Baas had hij geen enkele reden om zijn tegenstander bewust neer te halen. "Natuurlijk niet. We staan 1-3 voor en zij hadden al tien man, dan is het totaal niet slim om dat te doen. Dat was helemaal niet de intentie", benadrukt hij. "De grensrechter stond er heel kort op en zag dat ik struikelde. Het is heel ongelukkig, in mijn ogen."

Ook de suggestie dat er verwarring heerste bij Ajax tijdens de wedstrijd, wijst Baas van de hand. Meerdere spelers meldden zich bij de zijlijn tijdens een blessurebehandeling van een Fortuna-speler. "Nee, dat was het niet. We hebben gewoon een goed plan. Alleen ik vond het tempo te laag. Dat werd ook in de rust gezegd. We waren gewoon aan het zoeken naar de juiste bezetting op het veld. Zij zakten heel diep in, dan is het af en toe best lastig voetballen. Dan zoek je naar de kleine details."