Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Baas teleurgesteld: "Was nou niet echt een 'schop' rode kaart"

Thomas
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas moest zaterdagavond voortijdig van het veld na zijn tweede gele kaart in het duel met Fortuna Sittard. De verdediger van Ajax is teleurgesteld over de beslissing van de scheidsrechter en vindt zijn uitsluiting onterecht. Door de rode kaart mist hij de belangrijke Klassieker tegen Feyenoord, iets wat hem zwaar valt.

"Het was een beetje chaotisch, met twee rode kaarten, maar ik vind niet dat we heel veel gekke dingen hebben gedaan", blikt Baas terug bij ESPN. De linksback kreeg zijn tweede geel na een duel met Kaj Sierhuis. "Maar het was nou niet echt een 'schop' rode kaart", zegt hij. "Ik struikel gewoon en daardoor val ik. Ik wilde hem helemaal niet naar beneden trekken."

Volgens Baas had hij geen enkele reden om zijn tegenstander bewust neer te halen. "Natuurlijk niet. We staan 1-3 voor en zij hadden al tien man, dan is het totaal niet slim om dat te doen. Dat was helemaal niet de intentie", benadrukt hij. "De grensrechter stond er heel kort op en zag dat ik struikelde. Het is heel ongelukkig, in mijn ogen."

Ook de suggestie dat er verwarring heerste bij Ajax tijdens de wedstrijd, wijst Baas van de hand. Meerdere spelers meldden zich bij de zijlijn tijdens een blessurebehandeling van een Fortuna-speler. "Nee, dat was het niet. We hebben gewoon een goed plan. Alleen ik vond het tempo te laag. Dat werd ook in de rust gezegd. We waren gewoon aan het zoeken naar de juiste bezetting op het veld. Zij zakten heel diep in, dan is het af en toe best lastig voetballen. Dan zoek je naar de kleine details."

Gerelateerd:
Alfred Schreuder

Oud-Ajax-trainer Alfred Schreuder gepresenteerd door nieuwe club

0
Fred Grim in Sittard

Fred Grim komt met medische update: "Dat is gewoon afwachten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 14 6 21
8 FC Twente 14 3 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd