Baas-transfer op losse schroeven: "Het voorstel was onvoldoende"
Youri Baas begon zondagmiddag vanwege transferperikelen op de bank bij Ajax. De centrale verdediger staat open voor een vertrek, maar vooralsnog lijkt de transfer van de baan.
De meest concrete club voor de verdediger is FC Porto. "De Portugese kampioen zwemt niet in het geld en kijkt met Ajax naar een constructie waarop een transfer te realiseren valt. Zondagavond was daarin nog geen doorbraak gevonden", wist Johan Inan zondagavond te melden in het Algemeen Dagblad.
Ook Voetbal International meldt maandagochtend dat de transfer op losse schroeven staat. "Trainer Francesco Farioli wilde Baas graag naar Porto halen, waarop de club zich meldde in Amsterdam. Als de prijs goed was, waren de Amsterdammers bereid om mee te werken, maar het voorstel van Porto was voor Ajax onvoldoende om mee te werken", aldus Tim van Duijn.
"Vooralsnog lijkt het erop dat hij bij Ajax blijft, tenzij er last-minute een club komt die wel bereid is te betalen wat de club wil, maar omdat het einde van de transfermarkt nadert, zal technisch directeur Jordi Cruijff daar niet zomaar aan mee gaan werken", besluit Van Duijn.
De Portugese markt sluit pas op 5 september, maar de inschrijvingen voor de Champions League spelen ook een rol. Baas zet zelf ook in op een vertrek. "Baas hoopt ook op een hereniging met Francesco Farioli, de trainer die hem bij Ajax liet doorbreken als centrale verdediger", aldus Inan.
Als het aan Míchel ligt, dan blijft Baas bij Ajax. "Het is een jongen met het DNA van Ajax”, zei hij na afloop. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het zou kunnen dat hij nog vertrekt. Als het aan mij zou liggen, dan blijft hij. Ik wil hem niet kwijt."
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